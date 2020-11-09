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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Denizden çıkartılan atıklarla balık heykeli yapıldı

Denizden çıkartılan atıklarla balık heykeli yapıldı

Deniz kamerasından temizlik yapılırken görüntü

Lyon Kamera Farkındalık Deniz Canlıları 

--Tekneler ve dalgıçlardan görüntü
--Dalgıçların temizlik yapmasından görüntü
--Çöplerden uluşan heykelden görüntü

( ANTALYA )- 6. Alanya dip temiz tertemiz etkinliği gerçekleştirildi ANTALYA

- Alanya'da denizlerin temizliğine dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından beri düzenlenen Dip Temiz Tertemiz etkinliğinin bu yıl 6.’sı gerçekleştirildi.
Atık çöplerden yapılan bir balık heykelinin de açılışı gerçekleştirildi.
Sıfır atık mavi projesi kapsamında desteklenen bir çalışma ile beraber, denizlerin temizliğine dikkat çekmek için bir farkındalık oluşturma amacı ile 6. kez düzenlenen etkinliğe, yoğun bir katılım oldu. Her yıl 6.5 milyon çöp birikiyor Deniz çöplerinin yüzde 60 ile 80’ini plastik çöplerin oluşturduğu biliniyor. Alanya Belediyesi ve Alanya Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliğin neticesinde deniz temizliğinin önemine dikkat çekilmek isteniyor. Okyanus ve denizlerde, yaklaşık 100 ile 150 milyon ton çöpün yüzdüğü tahmin ediliyor. Buna her yıl 6,5 milyon ton çöp ekleniyor. Denizlerde milyonlarca canlının plastiği yiyerek açlığa maruz kaldığı ve besin yetersizliğinden öldüğü, plastik yiyen deniz canlılarını, insanların tüketip vücutlarında toksin madde birikmesine neden olduğu açıklandı. Atık plastiklerden heykel yapıldı Alanya Tersanesi önünde dalış etkinliği yapılarak, sembolik tarayıp, bazı atıklar çıkarıldı. Etkinlikte tarihi Alanya Tersanesi önünde yapılan deniz dip temizliği neticesinde oluşan atık plastiklerden yapılmış heykelin de açılışı yapıldı. Heykelin simgesel olarak yöre halkına ve balıkçılara, temiz deniz ve temiz çevre bilinci aşılaması için yapıldığı açıklandı. (SM-Y)
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