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Denizde kızı boğulan annenin feryatları yürekleri dağladı: 'Ne olursun yaşa'
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Denizde kızı boğulan annenin feryatları yürekleri dağladı: 'Ne olursun yaşa'

Denizde kızı boğulan annenin feryatları yürekleri dağladı: 'Ne olursun yaşa'

Genç kızın hastane önünde sedye ile ambulanstan indirilmesi

Genç Kız Dalgıç Polis Psikoloji Üniversite Öğrencisi Ölüm Haberi 

-Hastaneye girişi
-Annesinin feryatları
-Yakınlarının ağlaması
-Ölen kızın fotoğrafı

( SAMSUN ) Denizde kızı boğulan annenin feryatları yürekleri dağladı: "Ne olursun yaşa"- Samsun'da serinlemek için denize giren üniversiteli genç kız hayatını kaybetti SAMSUN

- Samsun'da serinlemek için denize giren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybederken, annesinin feryatları yürekleri dağladı. Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde ikamet eden İstanbul'da bir üniversitenin psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki İlayda Koç arkadaşları ile birlikte yüzmek için denize gitti. Genç kız yüzerken Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Olay 112 ekiplerine haber verilerek yardım istedi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve ambulans sevk edildi. Ekipler olay yerinde vardığında İlayda Koç vatandaşlar tarafından denizden çıkartılarak ambulansla Samsun'daki özel bir hastaneye sevk edildi. İlayda Koç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızlarını ölüm haberini alan Koç ailesi hastaneye koştu. İlayda Koç'un annesinin feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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