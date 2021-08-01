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Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı

Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı

Denizde arama çalışmaları

Polis Efes Urus Sahil Güvenlik Polis Karakolu 

-Detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde denize giren Osman Kahveci’nin(63) denizden çıktığını gören olmayınca yakınları kayıp başvurusu yaptı. Sabah saatlerinde Ören plajına gelen Ayvalık Sahil Güvenlik dalış ekibi Kahveci'nin denize girdiği alanda arama çalışması başlattı. Ören Sahili'nde, sahil güvenlik ekibi botlarla yaklaşık 3 saat arama çalışması yaptı fakat sonuç alınamadı. Çalışmalar devam ederken, Kahveci’nin polis karakoluna giderek sağ olduğunu bildirdiği haberi geldi. Bunun üzerine yakınları rahat bir nefes alırken, arama çalışmalarına da son verildi.

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