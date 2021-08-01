Denizde kaybolduğu sanılan vatandaşın sağ olduğu 3 saat sonra ortaya çıktı

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( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Burhaniye ilçesinde, sabah saatlerinde denize giren Osman Kahveci’nin(63) denizden çıktığını gören olmayınca yakınları kayıp başvurusu yaptı. Sabah saatlerinde Ören plajına gelen Ayvalık Sahil Güvenlik dalış ekibi Kahveci'nin denize girdiği alanda arama çalışması başlattı. Ören Sahili'nde, sahil güvenlik ekibi botlarla yaklaşık 3 saat arama çalışması yaptı fakat sonuç alınamadı. Çalışmalar devam ederken, Kahveci’nin polis karakoluna giderek sağ olduğunu bildirdiği haberi geldi. Bunun üzerine yakınları rahat bir nefes alırken, arama çalışmalarına da son verildi.



