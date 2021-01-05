Denizde kaybolan ve 7 gündür aranan Ali’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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( HATAY )- 7 gündür aynı yerde Ali’yi bekliyorlar HATAY



- Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan ve henüz bulunamayan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan'ın botta çekilen 1 ay önceki görüntüsü ortaya çıktı. 7 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalar devam ederken aile gelecek bir haberi bekliyor. (ALC



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