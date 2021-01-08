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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Denizde kaybolan vatandaşın cesedi iki gün sonra sahilden çıktı

Denizde kaybolan vatandaşın cesedi iki gün sonra sahilden çıktı

Montaj tünelde

Yüzme Deniz Polisi Alabalık Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-Gece vakti arama çalışmaları
-Sahildeki kalabalık
-Polisler
-Cesedin çıkarılışı
-Cenaze aracı
-Röportaj

( İSTANBUL )- Denizde kayboldu, cesedi iki gün sonra Salacak sahilde çıktı İSTANBUL

- Salacak sahilinde Çarşamba günü yeğenleriyle denize giren Hüseyin Irgat denizde kayboldu. 28 yaşındaki vatandaşın cesedi iki gün süren arama çalışmalarının ardından Cuma günü bulundu. Irgat'ın denizden çıkarılan cesedi cenaze aracına koyulurken, şahsın yakınları iki gün boyunca sahilde bekledi. Olay geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Üsküdar Salacak sahilinde yaşandı. 28 yaşındaki Hüseyin Irgat ile iki yeğeni yüzmek için denize girdi. Irgat denizde yüzdüğü sırada boğulmaya başladı.
Suda çırpınan Hüseyin Irgat'ı kurtarmak amacıyla yakınları çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile deniz polisi denizde kaybolan Irgat'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Hüseyin Irgat'ın cesedi bugün saat 17. 00 sıralarında dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Hüseyin Irgat'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracına koyuldu. Hüseyin Irgat'ın yakınları ise iki gün boyunca sahilde bekleyerek Irgat'ı arama çalışmalarını takip etti. Denizde boğularak hayatını kaybeden Hüseyin Irgat'ın akrabası İbrahim Kaya, "Saat 6 gibi buradan denize giriyorlar. Sonra biraz açılmış. Bağırıyordu, sesleri geliyordu. Kurtarın beni diyordu. İki gündür arıyoruz şimdi çıkarttılar" dedi.
(CGK-
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