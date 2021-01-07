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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Denizde kaybolan Ali’yi arama çalışmaları 9. gününde

Denizde kaybolan Ali’yi arama çalışmaları 9. gününde

-Afad ve anda arama ekipleri

Balık Tutma Balık Tutmak 

--Çalışmalar detay
--Arşiv görüntüler
--Ali'nin fotoğrafı

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde arkadaşıyla birlikte denize botla girdikten sonra kaybolan ve henüz bulunamayan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğanın arama çalışmaların devam ediyor. 9 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmalarına AFAD’ın eşliğinde ANDA arama kurtarma ekipleri kıyıdan devam ederken arama çalışmalarına aile’de yardımcı oluyor.
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