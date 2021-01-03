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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Denizde kaybolan Ali 5 gündür aranıyor

Denizde kaybolan Ali 5 gündür aranıyor

Ailenin araması

Balık Tutma Balık Tutmak 

-Taşlık alanlar
-Kayaların alt kısımlarına bakılması

( HATAY )- Ailesi de kıyıda arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde denize açıldıktan sonra botun alabora olması sonucu kaybolan Ali Nail Gündoğan için insansız hava araçları kaldırıldı. Aile de çalışmalara destek vererek çocuklarını her yerde arıyor.Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce Çevlik Sahili'nden balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ali Nail Gündoğan'ın (23) bulunması için denizden ve kıyıdan başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı 3 bot ve sualtı ekibiyle denizde arama yaparken, aile de çalışmalara kıyıdan destek veriyor.Hatay Valiliğinin talimatıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı insansız hava araçları da Ali’nin bulunması için kaldırıldı.
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