Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor

Denizde kaybolan AA çalışanını arama çalışmaları sürüyor

Montaj tünelde

-Arama çalışmaları
-Denizde arama yapan tekneler
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Üsküdar Kuzguncuk'ta denize girdikten sonra kaybolan, Anadolu Ajansı’nda ulaştırma servisinde görevli Ali Asaroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. AA ulaştırma servisinde şoför olarak görev yapan 48 yaşındaki Ali Asaroğlu 48, 11 Temmuz'da bir arkadaşıyla gittiği Üsküdar Kuzguncuk sahilinde serinlemek için denize girdi, daha sonra bir anda gözden kayboldu. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince İstanbul Boğazı'nda yürütülen ve dün akşam saatlerinde havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları, bugün sabah erken saatlerde tekrar başladı.
Bot, tekne ve dalgıçların yer aldığı çalışmalar, kıyılarda ve açıkta devam ederken, Asaroğlu'nun yakınlarının da bölgede bekleyişi sürüyor. (CGK-
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı