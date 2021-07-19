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Denizde intihara kalkışan kadını zabıta ve vatandaşlar kurtardı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Denizde intihara kalkışan kadını zabıta ve vatandaşlar kurtardı

Denizde intihara kalkışan kadını zabıta ve vatandaşlar kurtardı

Kadının bankta oturması

Polis Esnaf Sudan Zabıta Sağlık Ekipleri 

-Ambulansa alınması

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un İlkadım ilçesinde denize girerek intihara kalkışan yabancı uyruklu bir kadın, zabıta ve vatandaşlarca sudan çıkartılarak kurtarıldı.Olay saat 12.15'te Sahil Yolu Tütün İskelesi yakınında meydana geldi. Üzerinde kimliği olmayan yabancı uyruklu bir kadın denize girerek intihar etmek istedi. Denize giren kadın bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Boğulmak üzere olan kadına çevredeki vatandaşlar ve zabıta ekipleri müdahale etti. 2 esnaf denize atlayarak kadını denizden çıkardı. Bir banka oturtulan kadın burada sinir krizi geçirdi.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri intikal etti. Ambulansa alınan kadın tedbir amaçlı Gazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kadın ambulansa binerken de ağlamaya devam etti.
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