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Denizde fenalık geçiren Rus yüzücüyü itfaiye ekipleri böyle kurtardı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Denizde fenalık geçiren Rus yüzücüyü itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Denizde fenalık geçiren Rus yüzücüyü itfaiye ekipleri böyle kurtardı

yüzücülerin atlaması

Yarış Kamera 

-yüzücünün kurtarıldığı anlar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- 33. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması esnasında suya atlayan Rus sporcu kısa süre sonra fenalaştı. Baygınlık geçiren Rus yüzücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Rus sporcunun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışında kulaçlar Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye atıldı. 33'üncüsü düzenlenen yarışa, 55 ülkeden 2 bin 465 sporcu katıldı.
Çok sayıda sporcunun katılım sağladığı 6,5 kilometrelik yarış, Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayarak Avrupa Yakası Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda sona erdi. Yarış startının verilmesinin ardından suya atlayan Rus sporcu ise birkaç kulaç attıktan sonra fenalaştı. O esnada tedbir amacıyla orada bulunan İtfaiye Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri fenalık geçiren Rus sporcuyu kurtardı. Kurtarma anı ise kameraya yansıdı. (ASK-CGK-
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