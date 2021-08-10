Denizde cansız bedeni bulunan kadının kimliği belli oldu

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'da bugün Gemlik ilçesine bağlı Büyükkumla mahallesi'nde denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu. Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Büyükkumla Mahallesinde çevrede bulunan vatandaşlar denizde kadın cesedi görerek, Jandarma’yı aradılar. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Jandarma ekipleri ve Gemlik Belediyesi Cankurtaran ekipleri tarafından kıyıya taşınan cesedin, Zeliha Oral’a (53) ait olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, ilk incelemelerini yaptı, ardından Gemlik Cumhuriyet Savcısının incelemesi sonrasında cenaze, Gemlik Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bir Gece Önce İntihar Şüphesi ile Hastaneye gitmiş Oral'ın bir gece önce, ilk olarak Gemlik’te bulunan bir özel hastaneye, ardından da Gemlik Devlet Hastanesine intihar şüphesi ile getirildiği öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Oral’ın cansız bedeni, Büyükkumla Sahilinde bulundu. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

