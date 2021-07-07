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Denizde can pazarı dede ve 2 torunu ölümden döndü
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Denizde can pazarı dede ve 2 torunu ölümden döndü

Denizde can pazarı dede ve 2 torunu ölümden döndü

VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ

Boğulma Tehlikesi Sahil Güvenlik Sağlık Ekipleri 

-DENİZDEN GÖRÜNTÜ
-EKİPLERDEN GÖRÜNTÜ
-VATANDAŞLARIN HALATLA KIYIYA ÇIKARMASI
-SAHİL GÜVENLİKTEN GÖRÜNTÜ

( ZONGULDAK ) - Denizde can pazarı, dede ve 2 torunu ölümden döndü ZONGULDAK

- Zonguldak’ta Uzunkum mevkiinde dede ve 2 torunu dev dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalara kapılan dede ve 2 torun sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu. Edinilen bilgiye göre olay Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Denize giren dede ve 2 torunu dev dalgaların arasında kaldı. Ardından boğulma tehlikesi geçirdiklerini gören vatandaşlar hemen durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler dalgalar arasında mahsur kalan çocuğu kurtardı. Kıyıda dalgalara maruz kalan dede ve diğer torun çevredeki vatandaşlar tarafından şamyel ve halat yardımıyla kıyıya çıkartıldı. (SÖ-
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