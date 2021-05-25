Denizde boğulan yaşlı kadının cesedini komşuları buldu

-KADININ CANSIZ BEDENİNİ SAHLDE

-SAHİLDEN GENEL, DETAY



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesinde denize giren 72 yaşındaki Ayşe Aydoğan boğularak öldü. Akyarlar Mahallesi Bağla sitesinde sabah saatlerinde evinden çıkarak denize giden 72 yaşındaki Ayşe Aydoğan deniz ortasında ölü bulundu. Komşularının denizde hareketsiz bir halde gördükleri Aydoğan’ın yanına koştu. Sahile inerek denizden Aydoğan’ı çıkaran komşuları yaşlı kadının hareketsiz olduğunu belirledi. Durumu 112 acil servis haber veren komşuları daha sonra eşine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydoğan’ın öldüğünü tespit etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri savcılığa haber verdi. Olay yeri incelemelerinin ardından Aydoğan’ın cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için Aydoğan’ın cesedi Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.

