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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı

Denizde aniden başlayan fırtınada can pazarı

TEKNELER

Boğulma Tehlikesi Akalan Sahil Güvenlik Cep Telefonu Nar Adası 

-ADAYA SIĞINANLAR
-DENİZDE YÜZENLER
-SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ
-FARKLI AÇILAR

( BALIKESİR )- Mahsur kalan teknelerdeki vatandaşları sahil güvenlik ekipleri böyle kurtardı- Fırtına sebebiyle adaya sığınanlar tek tek kurtarıldı BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde fırtınaya yakalanıp denizde zor anlar yaşayan teknelerin imdadına sahil güvenlik ekipleri yetişti. Aniden başlayan fırtına sebebiyle denizde zor anlar yaşayan tekneler Pınar Adası'na sığındı. Denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları sahil güvenlik teknesi tek tek topladı.Balıkesir’in Ayvalık açıklarında aniden başlayan fırtına sebebiyle denizde bulunanlar zor anlar yaşadı. Birçok büyük küçük tekne pınar adasında bulunan koylara sığındı. Denizde yüzen vatandaşlar da korkuya kapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde kalanları ip atarak tekneye aldı. Yaşanan zor anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
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