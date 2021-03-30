Deniz salyası balıkçılara erken paydos ettirdi

-Denizi turuncuya boyayan salyalar

-Balıkçılar tamir işlerine çekilirken detaylar

-Balıkçılar ağları tamir ederken görüntü

-Balıkçı barınağından ayrıntınlar

-Balıkçı İdris Şeremet röp.

-detaylar



( TEKİRDAĞ -DRONE)- Bu yıl erken yasağa giren balıkçılar tamir tadilat işlerine başladı- Kaykay denizi yer yer turuncuya boyadı TEKİRDAĞ



- Marmara Denizi'nde 2 aydır etkili olan deniz salyası nedeniyle av yasağına bir ay kala balıkçılar erken paydos etti. Deniz salyası nedeniyle yüzeye çıkan kirlilik denizi yer yer turuncuya boyadı. Marmara Denizinde 2 aydır etkili olan ve balıkçılar arasında ‘Kaykay’ diye adlandırılan deniz salyası Tekirdağlı balıkçıları erken paydos ettirdi. Marmara balıkçılarının baş belası olan deniz salyası nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar rotaları Karadeniz ve Ege’ye çevirerek bir süre oralarda balık avlamıştı. Tekirdağ’a erken dönen balıkçılar, Marmara’dan etkili olan salya nedeniyle av yasağına bir ay kala erken paydos ederek, tamirat ve tadilat işlemlerine başladılar. Denizi turuncuya boyadı Ayrıca deneme amaçlı Marmara Denizinin Şarköy yakınlarına balık avlamaya çalışan balıkçıların ağları salya ile dolup taştı. Ağlarla yüzeye çıkan salyalar nedeniyle deniz yer yer turuncu tonlara büründü. Deniz salyası nedeniyle erken paydos eden onlarca balıkçı teknesi Tekirdağ Balıkçı Barınağına rıhtıma bağladı. Süleymanpaşa İlçesinde bulunan balıkçı barınağında rıhtımı bağlayan tekneler drone ile havadan görüntülendi. “Yasak gelmeden kontağı erken kapattık” Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde gazetecilere açıklamada bulunan Balıkçı İdris Şeremet, “Bu sene ilk başlarda iyi gidiyorduk. Maalesef kışa doğru girerken, o kaykay dediğimiz çamur başladı.

Kaykay nedeniyle hemen hemen büyük teknelerin çoğu Karadeniz’e gitti. Zaman daralıyor. Paydosa da yaklaşıyoruz. Orada balıkta incelmeye başladığı için, ince balıkta tutmak yasak zaten. Marmara’ya geldik. Marmara’da balık var. Ama kaykaydan dolayı balıkları tutamıyoruz. Yasak gelmeden kontağı erken kapattık” dedi.

Tadilat işlerine başladılar Şeremet açıklamasının devamında gemilerini rıhtıma bağladıklarını ifade ederek, “Ekiple son hazırlıkları yapıyoruz. Ağır olan işleri toparlayıp, ekip arkadaşlarımızda çoluk çocuklarının içerisine gidecekler. Tıpkı bir derbi gibi artık bir sonraki maça bakacağız. Önümüzdeki 1 Eylül için hazırlıklar yapacağız. Geminin bakımıdır, bu gördüğünüz ağlardır. Makinelerdir, tamiratlardır eksikliklerimizi tamamlayıp, Yine bu ekip 1 Eylül’de tekrar ‘Vira bismillah’ deyip denize açılacağız. 1 ay önceden sezonu kapatmış oluyoruz” diye konuştu.





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