Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı

( ANTALYA ) -- Tekneden düşen kazazede için seferber oldular, sağ salim tekneye aldılar- Tatbikat yerden ve havadan görüntülendi ANTALYA



- Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin denizde boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı nefes kesti. İşaret fişeklerinin kullanıldığı ve emniyet tedbirleri alınarak yapılan tatbikatta senaryo gereği tekneden düşüp kaleiçi açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kazazede can simitleriyle kurtarılarak tekneye alındı. tatbikat denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ihbarıyla başladı.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hizmet teknesi ile hızla yola çıkan deniz polisi, kurtarma noktasına geldiğinde tekneden bir kişi denize atladı. Hemen harekete geçen ekipler işaret fişeğiyle yer tespiti yapıp harekete geçti. Boğulma tehlikesi geçiren kazazedeye can simidi atan ekip, kazazedenin su üzerinde kalmasını sağlarken, dalgıç polislerden biri denize atlayarak kazazedeyi tekneye çekti. Teknenin kenarında ilk müdahalesi yapılan kazazede ardından teknenin içine alındı. (BLT



