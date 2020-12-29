Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı

Deniz Polisi'nden nefes kesen kurtarma tatbikatı

polislerin koşarak tekneye inmeleri

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Kurtarma Tatbikatı Dalgıç Polis Harekete Geç 

-teknenin yola çıkması
-teknedeki bir polisin denize atlaması
-ekibin harekete geçmesi e can simidi aktılması
-işaret fişeğiyle yer tespiti
-bir dalgıç polisin denize aklayıp kazazedeyi tekneye çıkarması

( ANTALYA ) -- Tekneden düşen kazazede için seferber oldular, sağ salim tekneye aldılar- Tatbikat yerden ve havadan görüntülendi ANTALYA

- Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerinin denizde boğulan kişiyi kurtarma tatbikatı nefes kesti. İşaret fişeklerinin kullanıldığı ve emniyet tedbirleri alınarak yapılan tatbikatta senaryo gereği tekneden düşüp kaleiçi açıklarında boğulma tehlikesi geçiren kazazede can simitleriyle kurtarılarak tekneye alındı. tatbikat denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ihbarıyla başladı.
Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi hizmet teknesi ile hızla yola çıkan deniz polisi, kurtarma noktasına geldiğinde tekneden bir kişi denize atladı. Hemen harekete geçen ekipler işaret fişeğiyle yer tespiti yapıp harekete geçti. Boğulma tehlikesi geçiren kazazedeye can simidi atan ekip, kazazedenin su üzerinde kalmasını sağlarken, dalgıç polislerden biri denize atlayarak kazazedeyi tekneye çekti. Teknenin kenarında ilk müdahalesi yapılan kazazede ardından teknenin içine alındı. (BLT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...Denizden dev balık beklerken öyle bir şey çıktı ki...
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement