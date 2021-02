Deniz polisi, elektronik can kurtarma simidi ile hayat kurtaracak

-Botun ilerlemesi

-Falezlerden düşen balıkçı

-Telsiz anonsları

-Can simidinin suya atılması

- Can simidinin suda ilerlemesi

-Kazazedeye ulaşması

-Kazazedeyi tekneye almaları

-Aktüel görüntüler

-Elektronik can simidinin su üstündeki hareketleri

-Kumanda edilmesi

- Can simitlerinin hazırlanması

-Botun limandan ayrılması

-Botun limandan ayrılması(drone ile)

-Elektronik can simidinin sudaki kişiye ulaşması(drone ile)

-Kişinin taşınması(Drone ile)

-Bota alınması(Drone ile)

-İlk yardım

-Teknenin limana dönüşü(Drone ile)

-Simitlerin limana alınması

-Uğur Arı röp

-Ekipten detaylar



( ANTALYA -ÖZEL-DRONE)- Botla manevra yapılamayan alanlarda kazazedeler için, her türlü zorlu hava koşullarında ilerleyebilen uzaktan kumandalı elektronik can kurtarma simidi devreye giriyor- 45 dakika su üstünde kalabilen elektronik can simidi, 200 kilograma kadar olan kişiyi rahatlıkla güvenli bölgeye taşıyabiliyor ANTALYA



- Antalya’da deniz polisi, botla ulaşamadıkları riskli alanlardaki kazazedeleri, her türlü zorlu hava koşullarında manevra yapabilen ve saatte 15 kilometre hızla gidebilen elektronik can kurtarma simidi ile kurtarıyor. Turizm kenti Antalya’yı her yıl yerli ve yabancı milyonlarca turist ziyaret ediyor. Bu ziyaretçilerin en fazla zaman geçirdikleri yerler arasında yer alan denizde, zaman zaman boğulma vakaları ve çeşitli kazalar olabiliyor. Özellikle falezlerin yükseldiği bölgelerde avlanan amatör balıkçılar, gezintiye çıkanlar ve yüzenler bu kayalık alanlarda mahsur kalabiliyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü de riskli alanlardaki kazazedeleri daha hızlı ve etkin şekilde kurtarabilmek için gelişen teknolojiye ayak uydurarak ekipman ağını sürekli yeniliyor. Zorlu hava koşullarındaki, riskli kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanan nal tipi elektronik uzaktan kumandalı 5 can simidi, Antalya Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde kullanılmaya başlandı. Denizde, gölde, akarsuda kurtarma botlarının manevra yapamadığı, dalgıç polisleri için risk teşkil eden alanlarda elektronik uzaktan kumandalı can simidi etkin olarak kullanılacak. 14 kilogram ağırlığındaki can simidi, 45 dakika su üstünde kalabilirken, 200 kilograma kadar olan kişiyi rahatlıkla güvenli bölgeye taşıyabiliyor. Kendinden itişli motoru, simetrik tasarımı nedeniyle yüksek dalgalı denizde dahi rahatlıkla ilerleyebilen can simidi deniz polisinin çalışmalarına büyük kolaylık ve hız sağladı. "5 adet geldi" Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Uğur Arı, 7 gün 24 saat esasına uygun olarak görev başında olduklarını belirterek, tüm mesai arkadaşlarının uluslararası geçerliliğe sahip belgelerinin olduğunu kaydetti.

Personelin sürekli olarak tatbikatlar yaparak kendilerini her türlü göreve hazır tuttuğunun altını çizen Arı, “Antalya turizm kenti olduğu için ağırladığımız misafirlerle artan nüfusumuzla birlikte gezi amaçlı meydana gelen kazalarda boğulma olayları yaşanabiliyor. Bu kapsamda mevcut 5 adet elektronik uzaktan kumandalı can simidimiz bulunulan noktadan yaklaşık 800 metre mesafeden komut alabiliyor. Her türlü suda yeterli hız ve manevra yapma yeteneğine sahip. İki cihaz arasında bağlantı kopsa bile, simidimiz koordinat aldığı ilk başlangıç yerine geri dönebiliyor.” diye konuştu.

"Botun yanaşamadığı yerlerde kazazedeye hızlı ulaşım" Can simidinin her türlü zorlu hava koşullarında ilerleyebildiğine değinen Uğur Arı,“ Antalya kıyıları genellikle falezli ve bazı bölgelerde kayalık olması nedeniyle, hizmet botlarımızın manevra yapmakta zorlandığı alanlarda bu simitle kazazedeye en hızlı şekilde müdahale edebiliyoruz. 45 dakikaya kadar çalışabilen elektronik can simitleriyle 150-200 kilo arasındaki bir kişiyi rahatlıkla taşıyabiliyoruz.” dedi.

Arı, sözlerini şöyle tamamladı: “Antalya polisi olarak Bakanımız Süleyman Soylu öncülüğünde, Antalya Valilliğimiz, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Koruma Daire Başkanlığımızın destekleriyle her şartta ve koşulda her türlü teçhizatla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz.“



