- Deniz ortasında mahsur kalan 81 Arakanlı Müslüman kurtarıldı

-denizde mahsur kalan Arakanlı müslümanlar



( DAKKA ) DAKKA



- Farklı ülkelere gitmek üzere Bangladeş'ten ayrılan ve Andaman Denizi'nde günlerdir mahsur kalan Arakanlı Müslümanlar, Hindistan tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Operasyonda botta bulunan 81 Arakanlı Müslüman kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Bangladeş’teki kamplardan kaçarak deniz yoluyla farklı ülkelere gitmeyi hedefleyen Arakan Müslümanlarının bulunduğu botun, Andaman Denizi’nde günlerdir mahsur kaldığı ifade edilmişti. UNHCR açıklamasında, bu insanları kurtarmak için Güneydoğu Asya ülkelerine bir çağrıda da bulunmuştu. Çağrıya kulak veren Hindistan hükümeti ise harekete geçerek, mülteci dolu botun kurtarılması için operasyon düzenledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Anurag Srivastava konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bangladeş’ten 11 Şubat yola çıkan bot, 4 gün sonra motor arızalanması nedeniyle deniz ortasında mahsur kalmıştı. Botta yiyecek ve içme suyu tükenmişti. Bu nedenle botta bulunan Arakanlılar günlerce aç kalırken, 8 kişi hayatını kaybetti. UNHCR yetkilileri tarafından yapılan açıklamadan sonra Hindistan Sahil Güvenlikleri bu insanları kurtarmak için hemen harekete geçerek yerini tespit etti. Daha sonra onları kurtarmak için 2 gemi yola çıktı. Yaklaşık 3 gün sonra bu gemiler mahsur kalan bota ulaştı. Kurtarılan bottan, 23'ü çocuk toplamda 81 kişi canlı olarak kurtarılırken, 8 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı” dedi.

Kurtarılan Arakanlı Müslümanların Hindistan'a kabul edilmeyeceğini belirten Srivastava, kurtarılanları Bangladeş’teki kamplara geri göndermek için Bangladeşli yetkililer ile diplomatik görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.





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