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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Deniz olamayan şehir Mardin'de, deniz canlılarının binlerce yıllık fosilleri sergileniyor

Deniz olamayan şehir Mardin'de, deniz canlılarının binlerce yıllık fosilleri sergileniyor

Deniz kabuklarından görüntü

Denizyıldızı Salyangoz Emekli İmam Deniz Canlıları Fosil 

-Denizyıldızı fosillerinden görüntü
-Deniz mercanlarından görüntü
-Midye ve taraklardan görüntü
-Değerli taşlardan görüntü
-İmam Mehmet Emin Demir röportaj

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Mardin'de yaşayan 53 yaşındaki emekli imam Mehmet Emin Demir, deniz kenarlarında topladığı binlerce yıllık deniz canlılarının fosilleri ve taşları evinde sergiliyor. Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan emekli imam Mehmet Emin Demir, yaklaşık 15 yıldır denizin çekildiği yerlerde deniz kabukları, mercan, midye ve denizyıldızı fosillerini toplayıp koleksiyon haline getirdi. Demir, denizin olmadığı Mardin’deki evinde topladığı ürünleri sergilemeye başladı.
Fosilleri Karaman, Mut ve Silifke dağlarından topladığını belirten Demir, “İmamdım emekli oldum. Şu anda serbest çalışıyorum. Denizin çekildiği yerde toprağın altında ve üstünde kalmış fosilleşmiş denizyıldızları ve deniz midyelerini topluyorum. Fosillerin çoğunu Mut, Karaman ve Silifke dağlarından topladım getirdim. Koleksiyonun içerisinde denizyıldızları, midye, salyangoz ve deniz mercanları var" dedi.
Koleksiyonunu alıcı çıkması halinde satabileceğini belirten Demir, "Bunları topladım ve dolabımda biriktirdim, fosilleri almak isteyenler var. Küçük ve büyük çapta fosil var bende. Çok değerli ve çok kıymetli. Bilmiyorduk ama araştırdık ve değerli olduğunu anladık" diye konuştu.

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