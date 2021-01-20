-SAS Komutanlığı ekiplerinin imha öncesi mayın üzerindeki çalışmaları



( SİNOP ) SİNOP



- Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan ve Rus yapımı olduğu belirlenen deniz mayını imha edildi. Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü açıklarında balıkçıların ağına mayın takıldı. 4 mil açıkta ağlara takılan mayın Helaldı Limanı'na çıkarıldı. Yapılan incelemede deniz mayınının Rus yapımı olduğu belirlendi. Deniz mayını, Helaldı Limanı'nın 50 metre uzaklığındaki deniz kıyısında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) Komutanlığı ekiplerince imha edildi. İnfilak ettirilen mayın, Helaldı Limanı'ndaki bazı barakalarda hasara yol açarken, imhanın etkisi Güzelkent köyü merkezinde de hissedildi. Mayının patladığı yerde de dev çukur oluştu.



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