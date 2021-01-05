Deniz keyfini turuncu alarm bile bozamadı

-Konyaaltı Sahili detay

-Dalgalar detay

-Sahilde dedektörle altın arayan kişi

-Hayrullah Sertdemir'in denize girmesi

-Yağış altında yüzmesi

-Hayrullah Sertdemir röp



( ANTALYA ) -- Antalya'da sağanak yağış altında deniz keyfi- Dalgalar definecileri de sahile çekti ANTALYA



- Sağanak yağış uyarısının yapıldığı ve turuncu alarmın verildiği Antalya’da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir kişi yağmurlu havada deniz keyfi yaptı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısı yaptığı turizm kenti Antalya’da, yağmur etkisini sabah saatlerinden itibaren göstermeye başladı.

Aralıklarla devam eden sağanak yağışın gece yarısına kadar etkisini devam ettireceği belirtildi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de sağanak yağış nedeniyle ıssız kaldı. Yağışa rağmen bazı turistler şemsiyelerini alıp sahil boyu yürüyüş yaptı. Sahile inen bazı vatandaşlar ise dalgaları izledi. Elinde dedektör bulunan bir kişi yazın turistlerin düşürdüğü ve dalgaların sahile sürüklediği ziynet eşyalarını aradığı görüldü.

"Yağış altında yüzdü" Sağanak yağışa rağmen 55 yaşındaki emekli Hayrullah Sertdemir, deniz keyfi yaptı. Yağış altında Akdeniz’in mavi sularında kulaç atan Sertdemir, bir süre yüzdükten sonra bölgeden ayrıldı. Hayrullah Sertdemir, yağmurlu havada denize girmenin bir nimet olduğunu belirterek,“ Dışarıda hava soğuk ama ben üşümüyorum, denizin içi sıcak. Denizde istediğiniz kadar konuşurum ama dışarı az soğuk. Hemen aracıma gidiyorum. Benim gibi çatlak çok, denize giden var bu havada. Hava iyi olduğu zaman denize girersin 20 kilometre sonra kar var. Antalya güzeldir.” dedi.

(İA-



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