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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Deniz dibinden tonlarca çöp çıktı

- Deniz dibinden tonlarca çöp çıktı

ETKİNLİKTEN GENEL, DETAY

-ÇIKAN ÇÖPLER
-Tarım il müdürü Barış Saylak röp
-drone görüntüleri
-temizlikten genel, detay
-Aydın görüntü klasörüne geçildi (20.03.2021 saat 16.51)

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinden yapılan deniz dibi temizliğinde tonlarca çöp çıktı. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla Kültür Balıkçıları Derneği, Muğla Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği ve kamu kurum ve kuruluşları işbirliği ile balıkçı barınaklarında deniz dibi temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Gündoğan sahilinde yapılan deniz dibi temizliğinde yaklaşık 10 dalgıç tonlarca çöp çıkardı. Otomobil lastiğinden, plastik şişelere, cam şişelerden, atık malzemelere tonlarca çöp deniz dibinde çıkarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın katılımıyla düzenlenen Deniz dibi temizliğine vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Deniz dibi temizliklerine önem verdiğini söyleyen Saylak, "Denizlerimizi temiz tutmamız lazım. Balık adamlarımızla Denizin dibinde temizliğe devam ediyoruz. Sürdürülebilir kültür balıkçılığı yetiştiriciliği için denizlerimizi temiz tutmak zorundayız" dedi.
(EA-OD-Y)
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