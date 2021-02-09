Deniz dibi temizliğinde ölü köpek balığı bulundu

-Dalgıçların denizde görüntüsü

-Deniz dibinden çıkarılan atıklardan görüntü

-Lastik, sepet ve diğer atıkların deniz dibinden dalgıçlarca çıkarılması

-Denizden çıkarılan balıkçı ağlarından görüntüler

-Ağlara takılan bir yengecin kurtarılarak denize bırakılması

-Temizlik faaliyetlerinden görüntü

-Denizden ölü köpek balığı yavrusunun çıkarılması

-Dalgıcın elindeki köpek balığı yavrusunun görüntüsü

-Denizden çıkarılan atıklardan görüntüler



( MERSİN )- Denize bırakılan atıl ağlar köpek balığı yavrusunun ölümüne neden oldu- Mersin'de deniz dibi temizliği etkinliği sırasında, atıl ağlara takılarak ölen 'camgöz' cinsi köpek balığı yavrusu çıkarıldı MERSİN



- Mersin'de deniz dibi temizliği faaliyeti sırasında, atıl ağlara takılarak ölen 'camgöz' cinsi köpek balığı yavrusu çıkarıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile İtfaiye Dairesi tarafından Erdemli Balıkçı Barınağında 'Deniz dibi temizleme faaliyeti' gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, denizin dibinde atıl vaziyette bulunan ağlara takılan ve çıkamadığı için ölen 'camgöz' cinsi köpek balığı yavrusu da bulundu. Ekipler ayrıca ağlara takılan yengeci de canlı olarak kurtararak yaşam alanı olan denize bıraktı. Denizden buzdolabı kompresörü de çıktı İki dalış gerçekleştiren ekipler, araç lastiği, cam ve pet şişe, buzdolabı kompresörü, balık ağı, alışveriş sepeti, çelik tel rulo gibi yeri deniz olmayan ve geri dönüşüme kazandırılabilecek pek çok atığı denizin dibinden çıkardı. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifinin de destek verdiği etkinlikte dalgıçlardan ve teknik personelden oluşan 15 kişilik ekip çalıştı. Temizleme etkinliğine bir haftadır devam eden ekip, yaklaşık 15 metreküp çöp çıkardı. Denizde oluşan kirliliği somut bir şekilde vatandaşların görmesi için Erdemli Balıkçı Barınağında gerçekleştirilen deniz dibi dalış ve deniz dibi temizliğinin devam edeceği bildirildi.

(HSK-



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