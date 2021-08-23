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Deniz Akkaya cezaevine girdi
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Deniz Akkaya cezaevine girdi

Deniz Akkaya cezaevine girdi

Deniz Akkaya’nın cezaevine girişi

Fenomen Kırköy Temyiz Manken Polis Ekipleri 

-Deniz Akkaya'nın avukatı Muhammet Fatih Taşçı açıklama
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırılan Deniz Akkaya, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Akkaya, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, eski manken Deniz Akkaya ile arasında yaşanan tartışmanın ardından İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Akkaya hakkında tedbir kararı almıştı. Akkaya’nın konuşmalarına devam etmesinin sonrasında Ciğerci, Akkaya’nın tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, tedbir kararını ihlal ettiği tespit edilen Akkaya’yı 3 gün zorlama hapsine çarptırdı. Akkaya’nın avukatı aracılığıyla sunduğu itiraz dilekçesini reddeden mahkeme, itirazı reddetti. Akkaya 3 gün cezaevinde kalacak Zorlama hapsine çarptırılan Akkaya, sabah saatlerinde Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Burada işlemleri tamamlanan Akkaya, polis ekipleri eşliğinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.
Dosya üzerinden infaz işlemleri tamamlanan Akkaya, 3 günlük zorlama hapsi için tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza infaz Kurumu’na gönderildi. “Deniz Akkaya Perşembe sabahı tahliye olacak” Akkaya’nın cezaevine girmesinin ardından açıklama yapan avukat Muhammet Fatih Taşçı, “Müvekkil 6284 Sayılı Yasa gereğince 3 gün zorlama hapsine çarptırıldı. Karar temyiz ve istinaf incelemesinden geçmeksizin kesinleşti. Biz bu karara karşı temiz yoluna başvuracağız fakat yapacağımız bu başvuru kararının infazını durdurmayacağı için müvekkilim teslim oldu. Müvekkil üç gün cezaevinde kalacak, daha sonra Perşembe sabahı tahliye olacak” ifadelerini kullandı. (İD-
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