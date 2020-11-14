Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Dengesini kaybetti, 12 metreden yere çakıldı

Dengesini kaybetti, 12 metreden yere çakıldı

apartman boşluğundan görüntü

Çelik Kapı Polis Hırsız Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ekipleri
-kapıyı açmaları
-sağlık ekipleri
-detaylar

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kişi dengesini kaybetmesi sonucu apartman boşluğundan yere çakıldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Çobanoğlu Sokak’ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evine gelen U.S., sebebi henüz belli olmayan bir nedenden dolayı çatıdan düştü. Yaklaşık 12 metreden yere çakılan U.S., çevreden yardım istedi. Apartmanda oturan vatandaşlar U.S.'nin sesini yaklaşık 1 saat sonra fark etmesinin ardından durumu 112 ekipleri ve 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, apartmanın altında bulunan bir tabelacı dükkanının, çelik kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri girdi. Çatıdan düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan U.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet pense çıktığı öğrenilirken, U.S.’nin hırsızlıktan da kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı