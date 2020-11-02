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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Denetleme yapan polislere sinyal şoku

Denetleme yapan polislere sinyal şoku

Polis ekiplerinden görüntü

Para Cezası Trafik Kazası Polis Ekipleri Ölümlü Sivil Polis 

-Kavşakta bekleyen araçlar
-Durdurulan araç sürücüleri ve polis ekiplerinin uyarısı
-Vatandaşlar röportaj
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Kimi sağ sinyali yakıp sola döndü, kimi ise sinyalini bile yakmadan geçmeye çalıştı- Bu kavşakta 11 ay içerisinde 400 kaza meydana geldi ADIYAMAN

- Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kavşaklarda yaptığı denetimlerde şoke eden görüntülerle karşılaştı. Bazı sürücüler sağ sinyal yakıp sola dönerken bazıları ise polisleri görünce sinyal verdi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri meydana gelen ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların önüne geçebilmek amacıyla kent merkezinde bulunan kavşaklarda sinyal denetimi yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde bazı sürücüler sağ sinyal yakarak sola dönüş yaptı, bazı sürücüler dönüşü yaptıktan sonra sinyal verirken bazı sürücüler ise polis ekiplerini görünce sinyal vermeye başladı.
Halkın can ve mal güvenliğinin koruna bilmesi için denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, sinyal hatası yapan sürücüleri tek tek durdurdu. Araç sürücülerine sinyal vermenin önemi anlatıldı. Adıyaman merkezde kural hatalarından dolayı 2020 yılında 11 ay içerisinde yaklaşık 400 maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği belirtildi. Denetimlerin, MOBESE kameralarından, sivil polis ekipleri ve trafik polis ekipleri tarafından aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Aynı zamanda dönüşlerde sinyal vermeyen ve ya hatası yapan sürücülere 132 TL para cezasının uygulanacağı ise belirtildi. Sinyal hatası yaparak denetimlerde durdurulan sürücüler, uygulamayı oldukça beğendiklerini ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne de teşekkür ettiklerini belirterek bundan sonra daha dikkatli olacaklarını söylediler.
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