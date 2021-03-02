Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Denetimli serbestlikten tahliye edildi polise ateş ettiği anlar kameraya yansıdı

Denetimli serbestlikten tahliye edildi polise ateş ettiği anlar kameraya yansıdı

Güvenlik kamerası görüntüleri

( TEKİRDAĞ )- Polise ateş açtığı anlar saniye saniye kamerada TEKİRDAĞ

Polis Aracı Denetimli Serbestlik Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 


- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde devriye görevi yapan polis aracına karşı gerçekleştirilen silahlı saldırının olayının şüphelisi olduğu belirlenen bir kişi saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Polis aracına yapılan silahlı saldırı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, zanlının cezaevinden pandemi tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edildiği öğrenildi. Halk arasında Kore Mahallesi olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi 3. Sokak üzerinde önceki gece 01.30 sıralarında meydana gelen olayda Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine ekipte görev yapan polis memurlarına devriye görevi ifa ettikleri sırada ekip aracına silahlı saldırı düzenlendi.
Zanlının polise ateş anlar saniye saniye kaydedildi. Ekip memurlarına ve ekip aracına karşı gerçekleşen silahlı saldırı olayının şüphelisi olarak yapılan araştırmalar sonucunda olayı daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunan ve 2015 yılında işlediği bir cinayetten ötürü tutuklu olduğu cezaevinden pandemi tedbirleri kapsamında denetimli serbestlik şartıyla tahliye edilen Fırat Ş.’nin (20) gerçekleştirdiği belirlendi. Fırat Ş.’nin saklandığı ikameti tespit eden polis ekipleri operasyon düzenleyerek şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesi alınan zanlının güvenlik kamerası görüntüleri olmasına rağmen silahlı saldırıyı yapmadığını savundu. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HLD- GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı