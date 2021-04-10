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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Denetimlere takılan temaslı pilota ceza kesilerek yurda yerleştirildi

Denetimlere takılan temaslı pilota ceza kesilerek yurda yerleştirildi

- Denetimlerden görüntü

Polis Aracı Polis Karantina Para Cezası Polis Ekipleri 

-- Polislerin pilotun aracında inceleme yapma anları
-- Ceza kesilen pilotun polis eşliğinde yurda götürülmesi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan korona virüs denetimlerde temaslı olduğu belirlenin ticari taşımacılık yapan bir hava yolu şirketinde pilotluk yapan şahıs, idari para cezası kesilerek karantina için yurda gönderildi. Edinilen bilgiye göre korona virüs vakaların hızla arttığı Kocaeli’de yoğunlaştırılan denetimler kentin dört bir yanında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda D100 Karayolu üzerinde kurulan denetim noktasında araçları durduran polis ekipleri, araç içinde bulunanların soka çıkma izinlerinin olup olmadığını denetliyor. Denetimler sırasında durdurulan 07 YOY 52 plaka plakalı lüks bir otomobilde sorgulaması yapılan Yusuf O.Y. adlı sürücünün, temaslı olduğu belirlendi. Karantinada olması gerekirken aracı ile seyir halinde denetimlere takılan sürücüye karantina ihlalinden 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Sürücü Yusuf O.Y. pandemi kuralları gereği kendisini takip eden polis aracı eşliğinde kendi otomobili ile karantina alınmak üzere yurda götürüldü. (GY-
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