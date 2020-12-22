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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Denetimlerde yakalanan uzaktan kumandalı egzoz polisleri de şaşırttı

Denetimlerde yakalanan uzaktan kumandalı egzoz polisleri de şaşırttı

Görüntü (cep telefonu) :

Trafik Kuralları Sürücü Belgesi Kırmızı Işık Araç Kullanmak Motosiklet Sürücüsü 

-egzoz, uzaktan kumandası, uzaktan kumandanın kullanılması

( GAZİANTEP ) - Modifiyede sınır tanımıyorlar- GAZİANTEP

- Gaziantep'te polis ekipleri yaptığı denetimde uzaktan kumandalı egzoz ele geçirildi. Gaziantep il merkezi, ilçeler ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik denetimlerinde ekipler 2 bin 531 aracı kontrol etti. Polislerin denetiminde ekipleri bile şaşıran görüntüler ortaya çıktı. Durdurulan bir otomobilde iki egzoz yer alırken, egzozların sesi ise uzaktan kumanda ile kontrol edilebildiği belirlendi. Sürücüye abartılı egzoz kullanmaktan ceza kesilirken araç ise bağlanarak trafikten men edildi. Ekipler denetimlerde 1 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 70 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 152 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 140 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 32 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 48 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 2 sürücüye yüksek sesli müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmekten, 2 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 19 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 54 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlalden olmak üzere toplamda 621 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yaptı. Toplam 95 araç trafikten men edilirken 1 sürücü belgesine el konuldu (SD-
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