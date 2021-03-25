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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Denetime giden Özel İdare Ekibi yolda kaldı

Denetime giden Özel İdare Ekibi yolda kaldı

Kara yolu

Kapalı Alan Ayder Kar Yağışı Direksiyon 

-Trafikte bekleyen araçlar
-Kepçeler çıkarken
-Yan yatan tır
-Grayder çalışması
-Yolda kalan özel idare aracı
-Hulisi Taş konuşması
-Ümit Kuru konuşması
-Detaylar
-Görüntü süresi 2.51
-Tünele geçiliyor

( KIRŞEHİR -ÖZEL)- Ankara - Kayseri karayolunda tipi nedeniyle tır yan yattı KIRŞEHİR

- Kırşehir’de, gece geç saatlerde başlayan ve şiddetini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezleri ile köylere denetimlere giden İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolda kaldı. Kara saplanan Özel İdare Aracının yardımına ise yine özel idareye ait grayder yetişti. Yolun açılması ile birlikte görevli ekipler denetimlerini sürdürdü. Yolda kalan Özel İdare aracının sürücüsü Hulisi Taş, staplize yola girince kara saplandıklarını söyledi.

Aracı saplandığı yerden kürekler yardımı ile çıkarmaya çalışan Ümit Kuru ise “kar yollarda çok yok ama arazide tipi yolları kapatmış” dedi.
Tipi nedeniyle tır yan yattı Ankara Kayseri kara yolu üzeri 30. kilometrede M.A. yönetimindeki 06 VBJ 91 plakalı tırda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yan yattı. Şiddetini arttırarak devam eden kar yağışı ile birlikte Özel İdare ekipleri köy yolarında sıkıntı yaşanması için sahada çalışmalarına başladı.
İl genelinde 102 köy yolu kapalı. Akpınar ilçesinde 15, Akçakent ilçesinde 13, Boztepe ilçesinde 12, Çiçekdağı ilçesinde 40, Mucur ilçesinde 5, merkeze bağlı 17 köyde yollar kapandı. Ekipler kapalı alanların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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