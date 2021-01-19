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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Denetime çıkan Başkan Şahin polis ve çocuklarla kar topu oynadı

- Denetime çıkan Başkan Şahin polis ve çocuklarla kar topu oynadı

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Karla Mücadele Kaldırımlar Polis Ekipleri Fatma Şahin Kar Yağışı 


- Gaziantep'te kar küreme ve temizleme çalışmalarını denetleyen Fatma Şahin, parkta gördüğü çocuklar, aileleri ve polislerle birlikte kar topu oynadı. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te yağan kar kentte büyük sevince yol açtı. 2017 yılından bugüne kadar en fazla kar yağışının bu yıl gerçekleştiği kentte hazır bekleyen belediye ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışmaları yürütürken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ekibiyle, sahadaki çalışmaları denetledi. park ve bahçelerdeki banklardan, kaldırımlara kadar kontrol eden Fatma Şahin, karla mücadelenin özveriyle yürütüldüğünü gördükten sonra ise karın keyfini çıkardı. Eldivenlerini giyen Fatma Şahin, Celal Doğan Parkı'nda bulunan çocuklar, aileleri ve polis ekipleri ile kar topu savaşı yaptı. Çocuklar ve polislerle doyasıya kar topu oynayan Başkan Şahin, yapılan bir kardan adamı da dikkatlice izledi. Alanda bulunan bir çocuk tarafından kardan adamın yapıldığını görünce ise çocuğa tablet sözü verdi. Şahin, kontrollerin ardından başarılı bir şekilde karla mücadele yüreten ekipleri tebrik etti. (SD-SD-
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