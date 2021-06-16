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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı

Denetimde araçlar didik didik arandı, ceza yağdı

Trafik denetiminde araçların durdurulması

Polis Kusurlu Araç Polis Ekipleri Trol 

- Sürücü İlker Alandağ açıklama
- Araçların aranması
- Cam filminin söktürülmesi

( ZONGULDAK )- Arabası çekilen sürücü “Havludan araba bağladılar” dedi ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geniş kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Araç ve sürücüler didik didik aranırken, kusurlu araçlar trafikten men edildi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bir çok noktada trafik denetim uygulaması yapıldı. Durdurulan araçlarda sürücülere ehliyet, araç ruhsatı sorulurken, araç içerisinde arama yapıldı. Ekipler tarafından sürücülere üst araması da yapılırken, araç kontrollerinde görülen eksikler üzerine cezai işlem uygulandı. Durdurulan bir otomobilin ön camında yer alan cam filminin ‘kusurlu’ olarak nitelendirilmesinden dolayı söktürüldü. Denetime takılan 29 AF 067 plakalı Tofaş marka otomobil, trafiğe aykırı olması nedeniyle, polis ekipleri tarafından çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Uygulamadan memnun olmadığını söyleyen araç sürücüsü İlker Alandağ, duruma tepki gösterdi. Alandağ yaptığı açıklamada, “Uygulamadan memnun değilim. O kadar aracı basık egzosu olanlara yol verdiler, hafiften kusurlu diye arabamızı bağladılar. Tofaş havlusuna araba bağladılar. Emniyetimize zeval gelmesin. Bedava araba bağlattık. Havludan ceza yedik” dedi.
(İYA-OA
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