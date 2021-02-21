Denbgej türküleri ile kuşları motive ediyor

-İşyerinden detaylar

-Orak’ın kuşlarla ilgilenmesi

-Dengbej şarkıları çalınması

-Kuşlar

-Orak’ın konuşması

-Detaylar



( BİTLİS -ÖZEL) BİTLİS



- Bitlis'in Tatvan ilçesindeki bir petshopçu, evcil kuşları motive etmek için onlara dengbej türküleri dinletiyor. Tatvan ilçesinde yaklaşık 6 yıldır petshopçuluk yapan Aytaç Orak, beslediği kuşlara moral ve motivasyon için dengbêj şarkıları dinletiyor. ‘Müzik ruhun gıdasıdır’ sözünden yola çıkan Aytaç Orak, kendisi için iyi olan müziği kuşlarıyla da tanıştırdı. Hayvan ruhunun da müziğe ihtiyacı olduğunu düşünen Orak, onları bu gıdadan eksik bırakmamak için iş yerine kurduğu düzenekle her gün kuşlara müzik ziyafeti sunuyor. İlk başlarda kuşlara fon müziği ve klasik müzik dinleterek başlayan Orak, şimdilerde ise kuşlarına ünlü dengbej sanatçılarının türkülerini dinletiyor. Dinlettiği müzikler sayesinde kuşların daha sakin ve dingin olduklarını belirten Orak, “Müzik ruhun gıdasıdır" sözü, insanlar için olduğu kadar hayvanlar içinde geçerlidir. Kuşlar bu müziği dinlediklerinde daha sabırlı, daha moralli davranıyor. Hareketleri artıyor, birbirleri ile öpüşüp koklaşıyorlar” dedi.

Kuşlara müzik dinleme işini ilk olarak fon müzikleri ve klasik müzikler ile başladığına değinen Orak, “Daha sonrasında ise ünlü dengbejlerin şarkılarını çalmaya başladım. Çalan her şarkının kuşların da hoşuna gittiğini ve stresten uzak daha çok eğlendiklerini gördüm. Bu yüzdende dükkanda sık sık dengbej şarkıları çalmaya başladık. Çalan dengbej şarkıları sayesinde kuşlarımızda artık dengbej kuşlar oldu" diye konuştu.

Dakikalarca dengbejlerin seslendirdiği şarkı ve türküleri dinleyen kuşların ise hallerinden bir hayli memnun olduğu görülürken, iş yerinde Şakiro başta olmak üzere ünlü dengbêjlerin sesi ile birlikte cıvıldaşan kuşların sesi vatandaşların da ilgisini çekiyor



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