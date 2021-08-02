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Demre’deki orman yangını söndürüldü
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Demre’deki orman yangını söndürüldü

Demre’deki orman yangını söndürüldü

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( ANTALYA ) ANTALYA

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- Antalya’nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği belirtildi. Demre’de saat 18.00 sıralarında Hoyran ve Davazlar mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bir anda dumanlar dağı ve gökyüzünü kapladı. Alevlerin bölgedeki sera ve evleri tehdit ettiği öğrenilmesi üzerine, çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile yangına hızlı müdahalede bulunuldu. Vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yaklaşık 2,5 saatte yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceği belirtildi. (SM-
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