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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda dikkat çeken anıtlar

Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda dikkat çeken anıtlar

Havadan mektup anıtı ve fener

Miller Cunta 

-Aktüel görüntüler
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE)- Ulaştırılmayan Mektuplar anıtı ve Demokrasi Feneri’nin drone ile görüntülendi İSTANBUL

- Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının hakkında idam kararının verildiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassı Ada) yeniden düzenleme sonrası anıtlarıyla dikkat çekiyor. Adada yer alan Demokrasi Feneri ve Ulaştırılmayan Mektuplar Anıtı özgürlüğü simgeliyor. Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları hakkında idam kararının verildiği Demokrasi ve Özgürlükle Adası (Yassı Ada) yeniden restore edilerek kongre merkezi ve müze haline dönüştürüldü. Önümüzdeki Perşembe günü Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacak adada hazırlıklar tamamlandı. Yeniden düzenlenerek "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" adını alana adada yer alan anıtlar dikkat çekiyor. Adada yer alan Ulaştırılmayan Mektuplar Anıtı'nda Adnan Menderes'in yazdığı ancak cuntacı askerler tarafından gönderilmeyen mektuplar sergileniyor. Anıt, tel örgülerle adanın uç kısmında açık denize doğru uzanarak özgürlüğü temsil ediyor. Ada’da yer alan bir diğer anıt ise Demokrasi Feneri. Demokrasi Fener’i de miller iradesi ve demokrasiyi temsil ediyor. (Md-ÖFA
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