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Demirözü’nde sel felaketi
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Demirözü’nde sel felaketi

Demirözü’nde sel felaketi

Sel ve detaylar

( BAYBURT ) BAYBURT

İş Makinesi Sağanak Yağış Sel Felaketi Hasar Tespit Tarım Arazisi 


- Bayburt’un Demirözü ilçesine etkili olan dolu ve sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu ekili tarım arazileri zarar görürken 11 hayvan telef oldu. Bayburt’un Demirözü ilçesi Yazıbaşı köyünde etkili olan dolu ve sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası 6’sı büyükbaş 5’i küçükbaş olmak üzere 11 hayvan telef olurken birçok ekili tarım arazisi de zarar gördü. Köye ulaşan Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri 4 iş makinesi ve 8 personelle selin meydana getirdiği tahribatı temizledi. Çalışmalar kapsamında vidanjör yardımı ile evlerden ve ahırlardan sular boşaltıldı. Köyde oluşan selin etkisiyle 4 evi, 8 ahırı, samanlığı ve ekili tarım arazilerini su bastı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca hasar tespit raporları tutularak gerekli işlemler başlatıldı. (ÖD-AA)
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