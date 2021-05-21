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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Demirlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Demirlere sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

kurtarma operasyonu

Kurtarma Operasyonu Köpek 

-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi'nde bir evin demir kapısına sıkışan köpeği Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde bahçe kapısından çıkmak isteyen ancak kapı kapalı olduğu için kapının demirlerinin arasından geçmeye çalışan küçük köpek demirlere sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler küçük köpeği sıkıştığı demiri genişleterek kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtulan köpek hemen sahibinin yanına koşarken, köpeğin sahibi ekiplere teşekkürler etti.
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