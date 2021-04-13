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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Demirci cinayeti zanlısı kardeşler adliyeye sevk edildi

Demirci cinayeti zanlısı kardeşler adliyeye sevk edildi

Zanlıların polis kontrolünde adliyeye gelişi

Polis Polis Kontrolü Cinayet Irak Trol 

-Adliyeden detay

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de tartıştığı kişiyi iş yerinde öldüren zanlı ile ağabeyi adliyeye sevk edildi. Dün Eski Sanayi Sitesi Çıraklık Okulu yanındaki Demircilik yapan Bilal Duyar'ı (33), öldüren ve kaçtıktan sonra gözaltına alınan K.A. ve O.A. kardeşlerin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Niğde Adliyesine sevk edildi.
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