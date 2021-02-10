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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Demir yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

Demir yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

Kamyon seyir detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Kamera Uttu Cep Telefonu 


- Arnavutköy-Başakşehir yolu üzerinde seyir halinde olan ve demir yığınları ile yüklü olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Arnavutköy - Başakşehir yolu üzerinde seyir halinde olan ve demir yığınları ile yüklü olan kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Üzerinde bir koruyucu olmadan taşıma yapan kamyonetin etrafından taşan demir parçaları diğer sürücüleri korkuttu. (EG-
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