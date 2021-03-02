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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Demir yüklü kamyon yan yattı

Demir yüklü kamyon yan yattı

Kamyonun görüntüsü

Polis Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Ekiplerin çalışması
-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Avcılar’da aşırı yükten dolayı demir yüklü kamyon yattı. Bölgede trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Olay, Avcılar Reşitpaşa Caddesin’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 34 fp 0297 plakalı demir yüklü kamyon, yükten dolayı yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. KAZA nedeniyle trafik tek şeride düştü. Kamyonun kaldırılmasının ardından trafik normale dönü. (ZA-
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