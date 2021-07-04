Demir profilli cinayet zanlısı adliyeye



- İzmir'in Foça ilçesinde tartıştığı Hüseyin Demirci’yi (30) kafasına demir profille vurarak öldüren Harun S. (22), Menderes ilçesinde babasına ait evde saklanırken gözaltına alındı, ardından adliyeye sevk edildi. Olay, İzmir'in Foça ilçesinde 2 Temmuz tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay gece saat 02.30 sıralarında Küçükdeniz Sahil Sokağı üzerinde yaşandı. İddiaya göre Harun S. ile Hüseyin Demirci, sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi esnasında Harun S., elindeki demir profille Hüseyin Demirci’nin kafasına vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Demirci’yi görenlerin ihbarı üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci’nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kayıplara karışan Harun S.’yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını da takip ederek titiz çalışma yürüten polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu. Harun S.’nin cinayette kullandığı ileri sürülen suç aleti demir profili, olayın ardından denize attığı tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Polis Kurbağa Adamlar ekibi, yapılan arama sonucunda suç aleti demir profili denizden çıkardı. Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucunda cinayet şüphelisi Harun S.'nin Menderes ilçesinde yaşayan babasının evinde sakladığı tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde harekete geçen ekipler, Harun S.'yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlı, işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Harun S.’nin polisteki ifadesinde, ölen şahıs tarafından ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldığını, bir anki sinirle böyle bir olay meydana geldiğini söylediği öğrenildi. (CA-

