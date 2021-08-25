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Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

İtfaiye ekiplerinin köpeği kurtarması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Parmak Mahsur Kaldı Kamera Demir Parmaklık Cep Telefonu 


- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir okulun demir parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, dün akşam Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi’nde bulunan bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun demir parmaklıklarından geçmek isteyen bir köpek, orada sıkıştı. Köpeğin oradan çıkamadığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Köpeğin sıkıştığı demir parmaklıkları makine yardımıyla genişleten ekipler, yoğun uğraşın ardından köpeği mahsur kaldığı yerden çıkararak yeniden doğaya bıraktı. İtfaiye ekiplerinin köpeği kurtardığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
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