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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Demir korkuluklara sıkışan köpeğin imdadına itfaiye koştu

Demir korkuluklara sıkışan köpeğin imdadına itfaiye koştu

Köpeğin sıkışması ve kurtarılması

Demir Korkuluk Korkuluk Köpek 

-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Başakşehir'de bir parkta demir korkulukların arasına sıkışan sevimli köpeğin imdadına itfaiye ekipleri koştu. Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'nde 75. Yıl Caddesi'nde bulunan bir parkta gezen köpek, demir korkulukların arasına sıkıştı. Köpeğin korkulukların arasında kaldığını gören vatandaşlar ise hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Parka gelen ekipler, korkulukları genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtarırken köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

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