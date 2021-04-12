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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı

Demir Korkuluk Korkuluk Köpek Bild 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Kurtarılan köpek
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Halilliye ilçesinde demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresini kaplayan beton duvarın üzerindeki demir korkuluk altından geçmeye çalışan köpek, sıkıştı. Duvar ile korkuluk arasına sıkışan köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, demir korkuluk ile duvar arasına sıkışan köpeği kurtardı. Kurtarılan köpek salıverildi.
Vatandaşlar kısa sürede bölgeye giderek köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.
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