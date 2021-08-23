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Demir kesen işçi fabrika bahçesini yaktı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Demir kesen işçi fabrika bahçesini yaktı

Demir kesen işçi fabrika bahçesini yaktı

Yangından detay ve görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Fabrika Yangın 


- Balıkesir’de bir fabrikanın yanındaki inşaatta demir kesen işçinin kullandığı spiralden çıkan kıvılcımlar fabrikanın bahçesinde yangına sebep oldu. Olay öğleden sonra Yeni İzmir Yolu üzerinde bulunan fabrikanın bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın yan tarafında bulunan inşaatta çalışan bir işçi demir kestiği sırada spiralden çıkan kıvılcımlar fabrika bahçesinde bulunan kuru otları tutuşturdu. Tutuşan otlardan çıkan alevler rüzgarın tesiriyle kısa sürede fabrikanın bahçesini sardı. Çıkan yangın sonrasında bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını daha da büyümeden söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. (US-MŞ)
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