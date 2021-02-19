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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Demir kapıları böyle çaldılar

Demir kapıları böyle çaldılar

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Adli Kontrol Dedektif Akalan Hırsız Müstakil Ev 

-Adliyeye götürülmesi
-Zanlıların demir kapıyı çalıp yüklemesi

( ADANA )- Adana’da 12 müstakil evin demir kapılarını çalan iki kardeş suçüstü yakalandı- Kardeşlerden biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ADANA

- Adana’da 12 müstakil evin demir kapılarını çalan iki kardeş suçüstü yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen 2 kişiden biri tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri müstakil evlerde bir süredir meydana gelen demir kapı hırsızlığından dolayı mahallelerde önlem almaya başladı.
Bu sırada polis, mahalle aralarında şüpheli bir pikap olduğu bilgisine ulaştı. Polis pikabın olduğu yere geldiğinde şahıslar polisin "dur" ihtarına rağmen kaçmaya başladı.
Zanlılar kaçarken de iki araca çarpınca pikabı bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.
Ancak hırsızlık dedektifleri iki zanlıyı da yakaladı. Zanlıların Ahmet H. (31) ve Muhammet H. (24) isimli iki kardeş olduğu belirlendi. Zanlıların pikabından 6 demir kapı ele geçirilirken, zanlıların evlerin demir kapılarını çalması da saniye saniye görüntülendi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından Muhammet H. tutuklanırken, Ahmet H. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
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