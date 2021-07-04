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Demir boruya sıkışan yavru kedi için seferber oldular
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Demir boruya sıkışan yavru kedi için seferber oldular

Demir boruya sıkışan yavru kedi için seferber oldular

Kedinin demir boruya sıkışması

Bild Yavru Kedi 

-İtfaiyenin kediyi kurtarmak için seferber olması
-Kedinin kurtarılması ve sahibine teslim edilmesi

( ORDU )- Ordu’da yavru kedi sıkıştığı yerden 1 saati aşan titiz bir çalışma ile kurtarıldı ORDU

- Ordu’da kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, bir saati aşan ve titizlikle yürütülen çalışmayla itfaiye tarafından kurtarıldı. Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Düzköy Mahallesi'nden yavru bir kedi kafasını demir boruya sıkıştırdı. Durumu fark eden çevredekiler olayı Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kafası boruya sıkışan kediyi alarak Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait atölyeye götüren itfaiye ekipleri burada yavru kedinin kurtarılması amacıyla çalışma başlattı. Yavru kediye zarar gelmemesi amacıyla titiz bir çalışma gerçekleştiren itfaiye ekiplerinin müdahalesi 1 saati aşkın sürdü. Dikkatli ve titizlikle çalışan ekipler çalışma sonrasında kediyi sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Kurtarma çalışmasının tamamlanması ile itfaiye ekipleri büyük sevinç yaşarken kedinin şaşkınlığı ve korkusu ise gözlerinden okundu. Ordu itfaiyesi tarafından veterinerde tedavisi tamamlanan kedi daha sonra sahibine teslim edildi.
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