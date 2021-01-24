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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Demir basamağın altına sıkışan kirpiyi zabıta kurtardı

Demir basamağın altına sıkışan kirpiyi zabıta kurtardı

-Zabıtaların kirpiyi kurtarma görüntüsü

Ormanlı Zabıta Irak Trol 

--Kirpinin doğal ortama bırakılma görüntüsü

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde baharat dükkanının önündeki demir basamağın altına sıkışan kirpiyi, zabıta ekipleri kurtardı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kirpi, daha sonra doğal ortama bırakıldı. Kuşadası´nda esnaflık yapan Şevket Soysal, iş yerini açarken, önündeki demir basamağın altına sıkışan kirpiyi gördü. Soysal, Kuşadası Belediyesi´ne bağlı zabıta ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıtalar, demir basamağı kaldırıp, kirpiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilmesi için veterinere götürülen kirpi, daha sonra zabıtalarca Aydın Bulvarı üzerindeki ormanlık alanda doğaya bırakıldı. (ZH-OD-Y)
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