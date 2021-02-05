Delikanlı kostümün içinden çıktı genç kız neye uğradığını şaşırdı

-Kız arkadaşının gelmesi

-Kız arkadaşını dansa davet

-kaykycı kızın çiçek ve yüzük getirmesi

-Kız arkadaşına verip başlığı çıkarması ve kızın şaşkınlığı

-Evlilik teklifi



( ANTALYA )- Hem çocukları eğlendirdi hem evlenme teklifi etti ANTALYA



- Kız arkadaşına yaptığı sürpriz evlilik teklifiyle hem çocukları eğlendiren hem hayatının 'Evet' cevabını alan genç gazeteci , kız arkadaşına hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşattı. Mickymouse kostümü içerisinde çocukları eğlendiren Cemal Turan Kaya, gösteriyi izlemek için gelen kız arkadaşı İrem Camcı’yı elinden tutup dans etmeye çağırdı. Genç kızın önünde diz çöken ve kaykaycı kızın getirdiği çiçek ile yüzüğü alan Kaya, başlığını çıkararak evlilik teklifi yaparken genç kızın gözlerinin dolduğu gözlendi. Gazeteci Cemal Turan Kaya, kız arkadaşı İrem Camcı’ya sürpriz bir şekilde evlilik teklifinde bulundu. Kız arkadaşından habersiz Burdur’dan Manavgat’a gelen Kaya, Kız arkadaşıyla ortak bir arkadaşını da işin içine katarak sürpriz bir organizasyon hazırladı. Atatürk Kültür Merkezi yanında bulunan meydanda mickymouse kostümü giyen Cemal Turan Kaya, yanında bulunan palyaço ile beraber müzik eşliğinde dans edip, çocuklara balon dağıtarak hem çocukları eğlendirdi hem de evlilik teklifi yaptı. Kız arkadaşıyla Yayla Mahallesi'nden şehir merkezine gelen ve minibüsten inen İrem Camcı, kız arkadaşının ‘gösteriyi izleyelim’ teklifiyle geldiği AKM bahçesinde hayatının sürpriziyle karşılaşacağından bihaberdi. Kız arkadaşı İrem Camcı'nın gelmesinin ardından gösteriye devam eden ve çevredekilere sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulunan Cemal Turan Kaya, bir anda İrem Camcı'nın elinden tutup gösteriye katılmasını istedi. Derici, neye uğradığını anlamadan, bu kez elinde çiçek ve yüzük bulunan kaykaylı bir genç kız gelip çiçeği ve yüzüğü Cemal Turan Kaya’ya verdi. Derici’nin önünde diz çöken Kaya, başlığını çıkardıktan sonra evlilik teklifinde bulundu. Şaşkına dönen İrem Derici bir süre donup kalırken, kısa bir sessizliğin ardından evet diye bağırdı. Çevrede toplananlar genç çifte alkışlarla eşlik etti. Sürpriz evlilik teklifi sonrası duygularını aktaran İrem Camcı, “Böyle bir şey beklemiyordum. Şoke oldum. Kostümden kafasını çıkarmasaydı çiçeği kafasına yiyecekti” diye konuştu.

Evlilik teklifini gerçekleştiren ve seven insanın sevdiğine sevdiğini söylemesi, herkesin mutlu olması gerektiğini belirten Cemal Turan Kaya ise “İrem’in hiç bir şeyden haberi yoktu. Benim Manavgat’ta olduğumu bile bilmiyordu. Onu mutlu edip böyle bir şey gerçekleştirmek istedim. Hem çocukları eğlendirdik hem de evlilik teklifi yaptım. Herkes mutlu olsun” dedi.





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