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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Dehşeti yaşadı, korkmasın diye babası gözlerini kapadı

Dehşeti yaşadı, korkmasın diye babası gözlerini kapadı

dumanlar arasında bekleyen çocuk ve yakını

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Tahkikat Oksijen Sağlık Ekipleri 

-çocuğun aşağı indirilmesi
-maske ile aşağı inen
-farklı açılardan detaylar
-yangının başladığı nokta

( BURSA )- İş yeri yandı, apartmandakiler mahsur kaldı- Bursa'da zemin kattaki iş yeri yangınında üst katlarda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri sepetle kurtardı BURSA

- Bursa'da 3 katlı binanın zeminindeki iş yerinde yangın çıktı. Yoğun duman sebebiyle üst katlarda oturanlar mahsur kalırken yangında pencereye çıkan bir babanın korkmaması için kucağındaki oğlunun gözlerini kapaması dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, yangın, merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesinde meydana geldi. 3 katlı binanın altında bulunan dükkanda çıkan yangın sebebiyle binayı bir anda dumanlar sardı. Yoğun duman yüzünden evlerinden çıkamayan üst kat sakinleri binada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, üst katlardaki dairelerin balkonlarına sepetle çıkıp mahsur kalanları tek tek kurtardı. Dehşeti yaşayan küçük oğlu ile birlikte pencereye çıkıp yardım bekleyen babanın, korkmaması için oğlunun gözlerini kapadığı anlar dikkat çekti. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan baba oğul aşağıya indirildikten sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Bazı vatandaşlarda oksijen maskesi takılarak binadan dışarıya çıkartıldı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Alemdar Mahalle Muhtarı Abdullah Akay, yangının çıkış sebebinin henüz netlik kazanmadığını, itfaiye ve sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle tehlikenin büyümeden bertaraf edildiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı devam ediyor. (AÇ-UGR-
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